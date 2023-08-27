Экипаж танка Т-80БВМ отбросил пехоту ВС Украины на купянском направлении

Танкисты ВС России успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости, уточнили в Минобороны РФ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ Западного военного округа огневым ударом с переднего края обороны уничтожил бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отбросил пехоту противника на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в зоне проведения СВО для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-80БВМ выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. Боевая машина, находясь в районе сосредоточения, получила задачу на уничтожение БМП и пехоты противника, обнаруженного разведывательным БПЛА. С помощью корректировки огня военнослужащими разведывательного подразделения боевая машина ВСУ была уничтожена, а пехота противника была вынуждена отойти", - говорится в сообщении.

Там добавили, что танкистами широко практикуется стрельба с закрытых огневых позиций, они успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. "По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожают артиллерию и боевую бронированную технику иностранного производства, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ", - отметили в военном ведомстве.