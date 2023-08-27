Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после российско-китайского патрулирования

В рамках третьего патрулирования было выполнено более 50 учебно-боевых упражнений, часть из них с фактическим применением корабельного оружия

ТАСС, 27 августа. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся во Владивосток после патрулирования акватории Тихого океана совместно с кораблями Военно-морских сил (ВМС) Китая. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

"Во Владивостоке прошла торжественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", вернувшихся в родной пункт базирования после участия в третьем по счету совместном патрулировании акватории Тихого океана боевыми кораблями Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая", - говорится в распространенном сообщении.

Совместное патрулирование длилось более трех недель. Корабли ТОФ вместе с отрядом ВМС Китая прошли более 7 тыс. морских миль через Японское, Охотское, Берингово море и Тихий океан. В ходе патрулирования российско-китайский отряд прошел вдоль Курильской гряды и обогнул часть архипелага Алеутских островов. Моряки России и Китая отработали маневрирование в составе различных корабельных строев и организацию связи между кораблями группировки.

За время патрулирования были проведены совместные противолодочные и противовоздушные тренировки, осуществлен поиск подводных лодок условного противника с привлечением вертолетов и самолетов морской авиации обеих сторон, выполнены условные ракетные стрельбы по отряду кораблей условного противника. Всего в рамках третьего российско-китайского патрулирования было выполнено более 50 учебно-боевых упражнений, часть из которых с фактическим применением корабельного оружия.

После планового технического обслуживания и пополнения материальных запасов кораблей моряки продолжат выполнение задач по предназначению.