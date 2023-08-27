Эксперт допустил поставку Украине до 200 истребителей F-16

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко также подчеркнул, что неуспех украинского контрнаступления связан в том числе с тем, что ВС РФ кратно получают сейчас все необходимое для успешного ведения боевых действий

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Страны Запада могут поставить Украине до 200 американских истребителей F-16, такое мнение высказал ТАСС российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Общее количество машин, которое можно собрать по миру и поставить, это больше 100 единиц, около 200. Понятно, [что] не все из них будут поставлены, не все из них боеготовые, но три условия - подготовленные пилоты, система базирования и технического обслуживания, аэродромная сеть и средства поражения - они ключевые с точки зрения анализа возможных последствий и ответных действий России на это", - сказал он.

Эксперт считает, что поставки F-16 могут дать преимущество для Вооруженных сил Украины только при соблюдении этих условий. По его словам, эффективная подготовка летных кадров, даже переобучение, требует более длительного времени, чем полгода. Касательно системы базирования военный эксперт отметил, что наличие аэродромной сети - это критически важный момент для такой сложной техники, как F-16. "И третий фактор - какие средства поражения получат эти F-16. Вот это, наверное, ключевой вопрос: какая будет дальность пуска и какая номенклатура", - отметил он.

Если же самолеты будут оснащены американскими крылатыми ракетами JASSM, это приведет к большой эскалации, отметил Коротченко. "Нам здесь надо занимать жесткую позицию. Я поддерживаю слова [главы МИД РФ Сергея] Лаврова, который сказал, что мы должны рассматривать F-16 в том числе и как носители тактического ядерного оружия. Поэтому здесь ожидать, когда будут поставки, а потом каким-то образом реагировать - на мой взгляд, это плохая ситуация для нас", - добавил эксперт.

США в вопросе поставок истребителей придерживаются тактики поэтапности, считает он. "Чтобы поставки нарастали, но не мгновенно, а поэтапно, чтобы был какой-то период обсуждения. Они как бы нас приучают к тому, что это неизбежно, реагировать на это мы должны спокойно, поскольку это будет не сразу по времени, да еще не все решили, какие средства поражения будут поставляться, а какие нет. Это такая тактика специально, чтобы не вызвать резкий ответ России на факт этих поставок. Поэтому для нас это серьезный вопрос с точки зрения, во-первых, как реагировать и какую логику действий нам следует предпринять", - пояснил он.

Коротченко также остановился на том, что неуспех украинского контрнаступления, даже с применением образцов западной техники, "связан в том числе и с тем, что российская армия кратно получает сейчас все необходимое для успешного ведения боевых действий от оборонной промышленности России". "Россия сохраняет устойчивые позиции в области военного производства, экспорта вооружений и военной техники. Сегодня с учетом поставленных руководством России задач кратно увеличивается выпуск основной номенклатуры вооружений, предназначенных для использования в зоне СВО", - заключил эксперт.

О поставках F-16 Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Украине. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, из них 6 поступят на Украину до начала следующего года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева.

Лавров предупреждал, что Россия воспримет передачу Украине истребителей, одна из модификаций которых может нести ядерное оружие, как "угрозу со стороны Запада в ядерной сфере".