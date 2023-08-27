Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями

В Минобороны отметили, что попытка атаки на объекты РФ была предпринята с применением БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Киев ночью и утром предпринял попытки атаковать объекты РФ двумя беспилотниками, они уничтожены российскими средствами ПВО над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа", - рассказали в ведомстве. Там пояснили, что два беспилотника были обнаружены дежурными средствами ПВО. Их сбили в полете.