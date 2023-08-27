27 августа, 04:19
Военная операция на Украине

Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями

Александр Полегенько/ ТАСС, архив
© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

В Минобороны отметили, что попытка атаки на объекты РФ была предпринята с применением БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Киев ночью и утром предпринял попытки атаковать объекты РФ двумя беспилотниками, они уничтожены российскими средствами ПВО над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа", - рассказали в ведомстве. Там пояснили, что два беспилотника были обнаружены дежурными средствами ПВО. Их сбили в полете. 

Теги:
РоссияБрянская областьКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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