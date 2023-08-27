ВС РФ отразили четыре контратаки и заняли два опорных пункта на купянском направлении

Как сообщили в Минобороны России, противник за сутки потерял до трех взводов, два танка, один минометный расчет и две бронемашины "Козак"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Западной группировки войск на купянском направлении отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняли два опорных пункта. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"На купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск "Запад" в ходе наступательных действий овладели двумя опорными пунктами, уничтожив около 30 военнослужащих противника. При этом отражено четыре контратаки силами до взвода каждая при поддержке бронетехники из состава 14-й, 43-й, 44-й, 67-й, 115-й отдельных механизированных и 68-й отдельной егерской бригады", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

По словам Якимкина, противник за сутки потерял до трех взводов, два танка, один минометный расчет и две бронемашины "Козак".