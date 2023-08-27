Силы РФ уничтожили в Херсонской области украинскую гаубицу Д-30

Как сообщили в экстренных службах региона, ВСУ потеряли троих военнослужащих

ГЕНИЧЕСК, 27 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: три боевика ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести", - сказал представитель экстренных служб.

На херсонском направлении уничтожена позиция подразделений ВСУ. На каховском направлении уничтожен 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему.