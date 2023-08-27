27 августа, 07:10
Военная операция на Украине

Силы РФ уничтожили в Херсонской области украинскую гаубицу Д-30

Как сообщили в экстренных службах региона, ВСУ потеряли троих военнослужащих

ГЕНИЧЕСК, 27 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: три боевика ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести", - сказал представитель экстренных служб.

На херсонском направлении уничтожена позиция подразделений ВСУ. На каховском направлении уничтожен 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация