Подразделения российской группировки войск успешно отразили пять атак украинских сил в районах населенных пунктов Работино и Успеновка

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на запорожском направлении убитыми до 200 военнослужащих, а также самоходные артиллерийские установки производства Польши и Германии. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, успешно отразили пять атак штурмовых групп 116-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области", - сказал он

Конашенков добавил, на этом направлении за сутки уничтожено до 200 военнослужащих противника. Кроме того, уничтожены три боевые бронированные машины противника, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 производства Германии, а также Krab польского производства. Также уничтожены гаубица Д-20 и М119 производства США.