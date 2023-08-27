27 августа, 11:00,
обновлено 27 августа, 11:06
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об отражении 11 атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 120 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили на купянском направлении 11 атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял до 120 военнослужащих убитыми и ранеными, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отражены 11 атак", - сказал Конашенков.

По его словам, потери противника на данном направлении составили "до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М-777 производства США". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация