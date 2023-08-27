27 августа, 11:00,
обновлено 27 августа, 11:11
Военная операция на Украине

ВС РФ отразили на донецком направлении две атаки ВСУ в районах Первомайского и Невельского

Противник потерял до 240 военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские военные отразили на донецком направлении две атаки ВСУ в районах Первомайского и Невельского, противник потерял до 240 военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой Народной Республики. Потери противника на донецком направлении составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - сказал он.

Конашенков уточнил, что также ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, пять пикапов, боевую машину РСЗО "Град", артиллерийскую систему М-777 производства США, а также две гаубицы Д-30. 

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