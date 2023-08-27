27 августа, 11:00,
обновлено 27 августа, 11:07
Военная операция на Украине

Потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 130 человек

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что противник также потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком направлении до 130 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30", - сказал он. 

Теги:
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