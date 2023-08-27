27 августа, 11:02,
обновлено 27 августа, 11:14
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили о поражении радиолокационной станции и склада боеприпасов ВСУ

Как заявили в ведомстве, российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 144 районах

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37, а также склад боеприпасов ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37. В районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 144 районах. 

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