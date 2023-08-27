27 августа, 12:36
Военная операция на Украине

Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье

Александр РюминТАСС
© Александр РюминТАСС

Руководитель военно-технического центра "Царские волки" уточнил, что украинские военнослужащие используют авиабомбы типа Joint Direct Attack Munition, в том числе в районе населенного пункта Васильевка

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении начали массово применять корректируемые авиабомбы. Об этом ТАСС сообщил руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин. Подразделение центра принимает участие в операциях на этом участке фронта.

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"Из нового - начало массового применения противником корректируемых авиабомб", - сказал Рогозин.

Он уточнил, что ВСУ используют авиабомбы типа Joint Direct Attack Munition (JDAM), в том числе в районе населенного пункта Васильевка.

"Их сбрасывают на расстоянии от цели от 40 до 75 км", - пояснил руководитель военно-технического центра. 

Теги:
Рогозин, Дмитрий ОлеговичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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