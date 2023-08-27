27 августа, 15:00,
обновлено 27 августа, 15:09

Российский Су-30 сопроводил над Черным морем беспилотник Reaper ВВС США

Сергей Бобылев/ ТАСС
Истребитель Су-30
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В Национальном центре управления обороной России сообщили, что нарушения госграницы РФ не допустили

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский самолет Су-30 не допустил нарушения государственной границы беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) ВВС США MQ-9A Reaper над Черным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

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"27 августа 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", - сообщили там.

В НЦУО отметили, что экипаж российского истребителя идентифицировал ее как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper, который принадлежит ВВС США, добавив, что при приблежении к нему Су-30 беспилотник развернулся в противоположную от госграницы России сторону, ее нарушения не допустили.  

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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