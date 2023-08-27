Кадыров сообщил об отражении наступления ВСУ на клещеевском направлении

Глава Чечни также опубликовал видео, на котором видна и подбитая техника и "трупы украинских штурмовиков"

ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Российские силы отразили попытку наступления ВСУ на клещеевском направлении в ДНР, в ходе которого была уничтожены техника и живая сила противника.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"И снова возвращаемся к фронтовым сводкам с клещеевского направления. <…> На новых кадрах вы видите результаты, достигнутые спецназом "Ахмат" совместно с бойцами <...> армейского корпуса под грамотным руководством дорогого брата, боевого генерала Апты Алаудинова <…>. Вот такими плачевными итогами для подразделений ВСУ завершилась сегодня утром попытка продвинуться вперед", - написал Кадыров.

На кадрах видна горящая подбитая техника ВСУ. Кроме того, по словам Кадырова, на видео также видны "трупы украинских штурмовиков".