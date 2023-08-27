Минобороны РФ сообщило о срыве атаки ВСУ в направлениях Старомайорского и Приютного в ДНР

По словам начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Олега Чехова, в Старомайорском и севернее Новомайорского расчеты российской реактивной и ствольной артиллерии уничтожили украинские опорные пункты

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Передовые подразделения Восточной группировки войск сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлениях Старомайорского и Приютного в ДНР. В результате противник понес потери и отступил, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.

"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвана атака групп пехоты противника в направлениях Старомайорского и Приютного. Понеся потери, противник отступил. Огнем артиллерии пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе Урожайного, также уничтожены минометный расчет и опорный пункт противника", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Чехов добавил, что в Старомайорском и севернее Новомайорского расчетами российской реактивной и ствольной артиллерии уничтожены опорные пункты противника, северо-восточнее Никольского - склад боеприпасов, в районе Новодаровки - инженерная машина разграждения, а в Урожайном, Максимовке и Равнополе - места сосредоточения живой силы.

"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две буксируемые гаубицы Д-30 юго-западнее Шахтерского и в районе Золотой Нивы. Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены самоходная артиллерийская установка "Паладин" в районе Привольного, две САУ "Краб" в районах Новодаровки, танк ВСУ в районе Угледара", - добавил начальник пресс-центра.