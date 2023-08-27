МО РФ сообщило об уничтожении до 18 боевиков в провинции Идлиб

Их ликвидировали при попытке прорвать оборону сирийских войск, сообщил замруководителя ЦПВС в Сирии Вадим Кулить

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Боевики в сирийской провинции Идлиб пытались прорвать оборону правительственных войск, однако понесли потери в количестве до 18 человек. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб боевиками террористической группировки "Исламская партия Туркестана" [запрещена в РФ] при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва первой линии обороны сирийских правительственных войск. Нападение отражено, позиции удержаны, уничтожены до 18 экстремистов", - сообщил он.

По словам замруководителя центра, в течение суток также было зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Кроме того, в результате сброса с беспилотника взрывного устройства на позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Маар-Шамша провинции Идлиб ранены два сирийских военнослужащих.