МО РФ сообщило, что самолеты коалиции США 14 раз создавали опасные ситуации в небе в Сирии

По данным ведомства, инциденты зафиксировали в районе Эт-Танф

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Самолеты международной коалиции, возглавляемой США, за сутки 14 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений: тремя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - сообщил он.

По словам замруководителя центра, в течение суток также было зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, что, по словам контр-адмирала, продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий.