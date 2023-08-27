Более 150 бойцов стали участниками чемпионата по тактической стрельбе в Чечне

Как сообщил глава региона Рамзан Кадыров, для участников были подготовлены 15 уникальных упражнений

ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Чемпионат по тактической стрельбе среди силовых подразделений собрал более 150 бойцов из 10 регионов РФ на базе Российского университета спецназа (РУС) в Чеченской Республике. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"В Гудермесе прошел 10-й открытый чемпионат по тактической стрельбе среди силовых подразделений. Он посвящен памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Я с большим удовольствием посетил масштабные соревнования. В турнире принимали участие 17 команд, состоящие из более 150 бойцов элитных силовых ведомств из 10 регионов России",- написал Кадыров.

По его словам, для участников были подготовлены 15 уникальных упражнений. Они приближены к реальным боевым действиям в зоне СВО. Среди задач преодоление полосы препятствий в полной экипировке, стрельба из различных видов вооружения, ведение боя, марш-броски, идентификация и ликвидация условного противника, а также работа из автомобильного и бронированного транспорта.

"Мне посчастливилось попасть на одно из самых зрелищных упражнений - финальную командную эстафету "Дуэль". Каждой команде предстояло проявить максимальную скорость и точность. Я быстро проникся царящей боевой атмосферой. По его итогам первое место заняла наша команда К.Р.А СБ-1", - добавил Кадыров.