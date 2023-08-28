За неделю ВСУ потеряли более 4,8 тыс. бойцов

Больше всего потерь зафиксировано на донецком направлении

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции за неделю составили 4 855 военнослужащих, больше всего - 1 490 - противник потерял на донецком направлении. Это следует из подсчетов ТАСС на основании данных сводки Минобороны России.

ВСУ потеряли на южнодонецком направлении 1 180 военных, на запорожском - 820, на купянском - 665, на краснолиманском - 485, а на херсонском - 215.

Российские военные всего с начала проведения СВО уничтожили 466 украинских самолетов, 247 вертолетов, 6 152 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11 527 танков и других боевых бронированных машин.

Как сообщал 4 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потеряли в ходе контрнаступления за июнь - июль более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 23 июля на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге он заявил о провале контрнаступления Киева.