В зоне спецоперации успешно испытали систему защиты танков от FPV-дронов "Тритон"

Гендиректор компании - разработчика устройства "Лаборатории ППШ" Денис Осломенко сообщил, что еще одни испытания предстоят в конце августа - начале сентября на бронетехнике совместно с производителями

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Комплекс радиоэлектронной защиты танков от FPV-дронов "Тритон" впервые успешно испытан в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании - разработчика устройства АО "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" ("Лаборатория ППШ") Денис Осломенко.

"Это испытанное решение, но еще одни испытания предстоят в конце августа - начале сентября на бронетехнике совместно с производителями. Будут выданы рекомендации по конструктивному исполнению. Первые испытания в зоне СВО были успешными, теперь необходимо получить информацию от заказчиков о том, какие им необходимы частоты и конструктивное исполнение", - сказал он.

Комплекс "Тритон" представляет собой набор модулей подавления и антенну, устанавливающиеся на бронетехнику, причем конфигурацию комплекса можно оперативно изменять, добавляя модули для подавления новых частот, которые противник начинает использовать для управления FPV-дронами. Базовый набор включает в себя опцию для подавления в четырех диапазонах: 868, 915, 1200 и 2400 МГц. Комплекс питается от бортовой сети машины либо от аккумуляторов, управление - с помощью выносного пульта. Возможна установка "Тритона" на пикапы и квадроциклы, в таком случае модули размещаются в пластиковом кейсе.

АО "Лаборатория ППШ" - российская компания, предоставляющая услуги и товары для защиты информации. В их числе устройства для защиты телефонных линий, блокираторы беспроводной связи и подавители БПЛА, в частности антидроновые ружья ЛПД-801 и ЛПД-802.