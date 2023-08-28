ВС РФ уничтожили орудие натовского производства FH-70 на краснолиманском направлении

ВСУ понесли потери в живой силе, уточнили в Минобороны РФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Артиллеристы Центрального военного округа поразили орудие натовского производства FH-70, бронеавтомобиль и живую силу украинских националистов на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Российские артиллерийские расчеты буксируемых гаубиц Д-20 и "Мста-Б" Центрального военного округа в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70 на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, расчет беспилотного летательного аппарата выявил координаты целей ВСУ, а наши артиллеристы точными попаданиями поразили бронеавтомобиль и скопление националистов в лесополосе", - сказали в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что корректировка точности огня выполнялась в режиме реального времени. Это позволило уничтожить мобильные средства противника максимально быстро с использованием минимального количества боеприпасов.