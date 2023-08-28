Пушилин сообщил об улучшении позиций российских сил на авдеевском направлении

По словам врио главы ДНР, ВСУ понесли серьезные потери

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские подразделения улучшили позиции на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Авдеевское направление - наши подразделения имели определенный успех. Расширили серую зону, улучшили наши позиции в направлении Красногоровки. Верифицируем серьезные потери противника в живой силе", - сказал Пушилин.

На южнодонецком направлении украинские войска пытаются обойти населенный пункт Урожайное с восточной стороны. Пушилин подчеркнул, что добиться поставленных задач противнику не удалось, все попытки украинских подразделений пресечены.