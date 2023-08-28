28 августа, 07:25
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении силами РФ украинской гаубицы "Мста-Б"

В экстренных службах региона сообщили о трех погибших военнослужащих ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 28 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на каховском направлении в Херсонской области гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожены гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 4 получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

В островной зоне была уничтожена позиция ВСУ, на херсонском направлении - 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом, а также место дислокации одного из подразделений украинской армии. 

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