МО РФ заявило, что штурмовые подразделения заняли опорный пункт на купянском направлении

По словам офицера пресс-центра группировки "Запад" Ярослава Якимкина, подразделения разгромили до роты ВСУ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" на купянском направлении в ходе боя заняли опорный пункт, разгромив до роты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"На купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжили ведение наступательных действий. В ходе боя овладели опорным пунктом, разгромив до роты противника, и уничтожили две боевые бронированные машины (ББМ) "Козак". При этом отражено девять контратак противника силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 68-й отдельной егерской бригады", - сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Якимкин добавил, что экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли 13 ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений ВСУ. "Всего за сутки огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожены три артиллерийских орудия Krab польского производства, два орудия Д-20, два минометных расчета, две ББМ "Козак", пункт боепитания и станция РЭБ "Буковель" в районе населенных пунктов Червоный Став, Лозовая, Синьковка, Свердловка и Кисловка", - добавил он.