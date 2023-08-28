В Росгвардии сообщили об уничтожении в ЛНР за месяц 128 украинских беспилотников

Двое были задержаны

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии за месяц уничтожили в ЛНР 128 украинских беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"За месяц подразделениями Росгвардии было обнаружено и подавлено 128 БПЛА", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что постом воздушного наблюдения одного из подразделений Росгвардии в ЛНР был замечен беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа, пролетавший в районе размещения личного состава. Для его перехвата на место выдвинулась группа охраны. Росгвардейцы применили противодронные ружья. Посадить беспилотник не удалось, однако он был зафиксирован на одном месте и не мог улететь.

"Росгвардейцы решили применить огнестрельное оружие. Метким выстрелом беспилотник был выведен из строя и упал в лесной массив, где и был обнаружен. В дальнейшем сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали недалеко от места инцидента двух мужчин, передвигавшихся на легковом автомобиле. В салоне были обнаружены зарядные устройства от радиостанций, пульт управления БПЛА, несколько смартфонов и планшет. После оформления всех документов росгвардейцы передали задержанных в ОМВД России для последующего разбирательства", - заключили в ведомстве.