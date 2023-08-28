МО РФ сообщило о нанесении удара по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ

По данным ведомства, цель удара достигнута

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) РФ ночью нанес групповой удар высокоточным оружием по складу авиационного вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Военно-морским флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ", - заявил Конашенков.

По его словам, цель удара была достигнута. "Объект поражен", - подчеркнул Конашенков.