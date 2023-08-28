28 августа, 09:54,
обновлено 28 августа, 10:12
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о нанесении удара по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ

По данным ведомства, цель удара достигнута

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) РФ ночью нанес групповой удар высокоточным оружием по складу авиационного вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Сегодня ночью Военно-морским флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ", - заявил Конашенков.

По его словам, цель удара была достигнута. "Объект поражен", - подчеркнул Конашенков. 

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