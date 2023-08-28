28 августа, 09:55,
обновлено 28 августа, 10:14
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об отражении атак ВСУ у Клещеевки и Красногоровки

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что противник потерял более 185 военных

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. ВС РФ отразили на донецком направлении две атаки штурмовых групп ВСУ возле Клещеевки и Красногоровки. Противник потерял более 185 военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника на донецком направлении составили более 185 украинских военнослужащих", - сказал он.

Конашенков уточнил, что ВСУ также потеряли три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, боевую машину РСЗО "Град". 

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