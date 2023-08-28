В Минобороны России заявили об отражении атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, уничтожено до 30 украинских военнослужащих

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Группировка "Запад" в течение суток отразила две атаки ВСУ в районе Синьковки и Новоселовского. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", - заявил Конашенков.

По его словам, в течение суток на этом направлении было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-20.