28 августа, 09:57,
обновлено 28 августа, 10:18
Военная операция на Украине

В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, уничтожено до 35 украинских военнослужащих

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки уничтожили до 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении и самоходную артиллерийскую установку Paladin.

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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также 2 гаубицы Д-30", - сказал он. 

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