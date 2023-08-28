В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, уничтожено до 35 украинских военнослужащих

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки уничтожили до 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении и самоходную артиллерийскую установку Paladin.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также 2 гаубицы Д-30", - сказал он.