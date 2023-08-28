МО РФ сообщило, что система ПВО перехватила три управляемые бомбы JDAM

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что также уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за минувшие сутки перехватили три управляемые авиабомбы JDAM производства США, один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - сказал Конашенков.

По его словам, также уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Воскресенка Херсонской области, Лисичанск Луганской Народной Республики, Мирное, Пологи Запорожской области, Парасковиевка, Новоандреевка, Лидиевка и Соледар Донецкой Народной Республики.