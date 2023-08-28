28 августа, 09:58,
обновлено 28 августа, 10:10
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили о поражении в ЛНР пункта подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что этот пункт находился в районе населенного пункта Червоная Диброва

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские военные в ходе специальной военной операции поразили в ЛНР командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ", - уточнил он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены живая сила и военная техника противника в 128 районах. 

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