28 августа, 09:59,
обновлено 28 августа, 10:02
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 60 военнослужащих

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на краснолиманском направлении до 60 военнослужащих.

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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки подразделений 12-й бригады специального назначения и 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Потери противника на краснолиманском направлении составили до 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сказал он. 

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