МО РФ сообщило о потерях ВСУ на запорожском направлении

По данным ведомства, уничтожено до 160 военнослужащих

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на запорожском направлении до 160 военных, две артсистемы М-777, САУ AS-90 и гаубицу FH-70.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено до 160 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М-777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart и орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы Д-30", - сказал он.