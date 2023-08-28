28 августа, 09:59,
обновлено 28 августа, 10:09
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о потерях ВСУ на запорожском направлении

По данным ведомства, уничтожено до 160 военнослужащих

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на запорожском направлении до 160 военных, две артсистемы М-777, САУ AS-90 и гаубицу FH-70.

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Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено до 160 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М-777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart и орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы Д-30", - сказал он. 

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