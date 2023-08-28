В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 100 военнослужащих

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили до 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на южнодонецком направлении потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков.

Также, по его словам, ВС РФ отразили две атаки противника на этом направлении.