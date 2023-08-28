Песков заявил, что Путин общается не только с командирами СВО, но и с солдатами

Пресс-секретарь президента в качестве примера такого общения привел недавнюю встречу с экипажем танка "Алеша"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин интересуется всем, что происходит в зоне СВО, и получает информацию не только от руководства вооруженных сил, но и от простых солдат. Это подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя встречу Путина с экипажем танка "Алеша".

"Президент продолжает практику общения не только с армейским командованием, с нашими командирами, но он общается непосредственно с солдатами и младшими командирами, которые [действуют] непосредственно на поле боя", - сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, разговор с экипажем танка и их коллегами был долгий и "очень детальный". "Путину интересно все", - отметил пресс-секретарь. Представитель Кремля добавил, что президент "живо всем интересуется" и таким образом получает информацию обо всем, что происходит на фронте, - "и в боевом плане, и в плане обеспечения всем необходимым, и в бытовом плане". "Он действительно искренне переживает за наших военных и держит руку на пульсе", - подчеркнул Песков.

Говоря о том, что участников спецоперации президент наградил в Курской области, представитель Кремля отметил, что "это символическая территория". "Дата, связанная с Курской битвой, - она священна для нас, и священна вообще для мировой истории должна быть".

"Поэтому, конечно, соединить такую священную дату и образцовый пример геройства наших дней - это, конечно же, была идея президента", - отметил Песков.