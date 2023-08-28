Медик Росгвардии разработал метод безошибочной диагностики огнестрельных ранений

Уникальная методика позволяет точно определять место и характер повреждения сосудов и предотвращать угрожающие жизни осложнения у раненых военных, рассказали в пресс-службе федерального органа

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Врач-рентгенолог Росгвардии Игорь Обельчак разработал новые алгоритмы безошибочной лучевой диагностики при огнестрельных ранениях сосудов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, новая разработка позволяет врачам более эффективно оказывать специализированную хирургическую помощь и спасать раненых.

"Новые протоколы МСКТ-ангиографии безошибочно визуализируют ранения и их осложнения даже в самых сложных случаях. Это позволяет врачам максимально эффективно оказывать специализированную хирургическую помощь и спасать раненых. Уникальная методика врача Росгвардии также дает возможность хирургам предотвращать развитие жизнеугрожающих осложнений у раненых военнослужащих", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в Росгвардии, диагностика начинается с введения пациенту специального препарата, который позволяет врачам увидеть на компьютере трехмерное изображение сосудистого русла и определить наличие патологических образований или дефектов. Если повреждений сосудов нет - введенное контрастное вещество будет находиться в сосудистом русле. "В противном случае вещество распространится в окружающие ткани и укажет локализацию и характер повреждения. Для этого раненого помещают в мультиспиральный компьютерный томограф, и через несколько минут на экране появляются трехмерные цветные изображения исследуемого повреждения", - пояснили в пресс-службе.

Разработка Обельчака позволяет выявлять даже те повреждения сосудов, которые не были диагностированы в ранние сроки из-за тяжести повреждений.

Игорь Обельчак - доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат Всероссийской премии "Лучший врач" года по специальности "Лучевая диагностика", врач-рентгенолог отделения КТ и МРТ центра лучевой диагностики Главного военного клинического госпиталя Росгвардии.