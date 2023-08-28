28 августа, 11:08
Военная операция на Украине

ВСУ потеряли до 50 солдат убитыми в попытках атаковать фланги под Угледаром в выходные

Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее сообщал ТАСС, что украинские войска сконцентрировали группировку в районе Угледара для атаки на фланги

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытках атаковать фланги под Угледаром в минувшие выходные потеряли до полусотни военнослужащих убитыми. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Как и ожидалось, в выходные ВСУ предприняли несколько попыток атаковать фланги на угледарском направлении. Все они были пресечены. Потери противника составили до 50 человек личного состава", - сказал он, уточнив, что речь идет об убитых военнослужащих.

Ранее Гагин сообщал ТАСС, что украинские войска сконцентрировали группировку в районе Угледара для атаки на фланги. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация