ВСУ потеряли до 50 солдат убитыми в попытках атаковать фланги под Угледаром в выходные

Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее сообщал ТАСС, что украинские войска сконцентрировали группировку в районе Угледара для атаки на фланги

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытках атаковать фланги под Угледаром в минувшие выходные потеряли до полусотни военнослужащих убитыми. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Как и ожидалось, в выходные ВСУ предприняли несколько попыток атаковать фланги на угледарском направлении. Все они были пресечены. Потери противника составили до 50 человек личного состава", - сказал он, уточнив, что речь идет об убитых военнослужащих.

Ранее Гагин сообщал ТАСС, что украинские войска сконцентрировали группировку в районе Угледара для атаки на фланги.