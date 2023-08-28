28 августа, 14:21
Военная операция на Украине

Пасечник сообщил об уничтожении более 60 украинских БПЛА за неделю в небе над ЛНР

По словам врио главы республики, российские силы задействовали в этих целях системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Более 60 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены в небе над ЛНР за неделю при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

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"Благодаря высокопрофессиональным совместным действиям наших ПВО и РЭБ все 44 попытки нарушения воздушного пространства нашей республики были успешно отражены. Противник потерял более 60 БПЛА, а небо над Луганщиной осталось неприкосновенным", - написал он в Telegram-канале.

Ранее Пасечник сообщил, что российские силы за последнюю неделю отразили более 20 попыток украинской армии прорваться на территорию ЛНР, потери противника составили свыше 180 солдат убитыми и ранеными. 

Теги:
УкраинаРоссияПасечник, Леонид ИвановичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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