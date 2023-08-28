Атаки ВСУ на запорожском направлении и ЗАЭС в зоне риска. Ситуация вокруг Украины

Российские военные отразили за сутки семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подчеркивает, что Запорожская АЭС находится в зоне риска, поэтому по ошибке или преднамеренно, но инцидент на станции может произойти в любой момент. Последствия потенциального инцидента отразятся не только на соседних странах, но и на Европе в целом, считает он.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные отразили за сутки семь атак ВСУ в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ. Там же добавили, что по две атаки противника Вооруженные силы РФ отразили на купянском, южнодонецком и донецком направлениях. Потери противника на всех направлениях за сутки составили до 570 бойцов.

Кроме того, Военно-морской флот РФ ночью нанес групповой удар высокоточным оружием по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ, отметили в ведомстве. Цель удара была достигнута, объект поражен, добавили там. В ЛНР российскими военными был поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника противника в 128 районах, сказал официальный представитель Минобороны России.

Риск для ЗАЭС

Украина в последние дни концентрирует усилия по наступлению в Запорожской области, что увеличивает риск ущерба для располагающейся там атомной электростанции, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он добавил, что станция всегда находится в зоне риска. "Когда я говорю по телефону с инспекторами, которые там находятся, я слышу грохот артиллерии. Атака может произойти в любой момент. Когда именно - сказать не могу. Это может произойти по ошибке или преднамеренно", - сказал Гросси.

Он напомнил, что ранее озвучил в Совете Безопасности ООН принципы по обеспечению безопасности станции, в частности недопустимость атак с Запорожской АЭС или в ее сторону. Последствия потенциального инцидента на станции отразятся не только на соседних странах, но и на Европе в целом, считает Гросси.

Медведев о киевской логике

Россия обеспечивает себя всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности армии, а стремление подсчитать запасы российской техники - в логике существования киевского режима, живущего сейчас за счет "хозяев", заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Украина, продолжил зампред СБ РФ, сейчас существует как "страна-паразит". "Не будет поставок оружия, и все быстро закончится для бандеровского режима", - уверен он.

При этом Медведев подчеркнул, что российский ВПК "будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества".

Вопрос вступления Украины в ЕС

Главы государств и правительств на следующем саммите ЕС, который пройдет в октябре, обсудят вопрос вступления Украины и Молдавии в состав сообщества, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на открытии XVIII Международного стратегического форума. "Мы обсудим расширение на следующем саммите ЕС: Украина, Молдавия. Также я ожидаю, что в повестку [расширения] вернутся Босния и Герцеговина и Грузия", - сказал он.

По словам Мишеля, Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению. Глава Евросовета подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества. "Расширение - больше не мечта. Время двигаться вперед. Да, много работы впереди, будет сложно, иногда болезненно. Но если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках", - сказал он.

Высказывания Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что мир на Украине не может быть установлен путем простого прекращения огня с подтверждением фактического положения дел. Это, по его мнению, "означало бы подготовку к новой войне". "Это [должен быть] устойчивый мир с соблюдением украинского суверенитета и международного права", - сказал Макрон, добавив, что Париж продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь и "работать над восстановлением Украины".

Вместе с тем, как сообщила газета The Wall Street Journal, французские чиновники обеспокоены тем, что в случае переизбрания Дональда Трампа американским президентом Европе потребуется нарастить производство оружия для Украины, так как новый хозяин Белого дома сократит поддержку Киева. Поэтому французские чиновники предупреждают своих коллег о необходимости значительно расширить производство оружия, чтобы Европа могла сама снабжать боеприпасами Украину.

Киберспорт с флагом и гимном

Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации компьютерного спорта (ФКС) России. За отмену решения выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, 25 делегатов воздержались. Решение о запрете россиянам выступать под своим флагом было принято 18 апреля 2022 года.

При этом Международная федерация киберспорта (IESF) отклонила предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в организации.