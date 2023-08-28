Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

По данным МО РФ, пострадавших нет

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, пострадавших нет. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в бюллетене.

В ведомстве добавили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с Генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.