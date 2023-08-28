28 августа, 17:14,
обновлено 28 августа, 17:21

Минобороны РФ сообщило о пресечении разведки беспилотниками США в районе Крыма

Andrew Lee/ U.S. Air Force via Getty Images
MQ-9 Reaper
© Andrew Lee/ U.S. Air Force via Getty Images

Разведывательные БПЛА изменили направление полета и покинули районы разведки, отметили в ведомстве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Два истребителя из состава российских дежурных сил ПВО были подняты в воздух для пресечения разведки двумя беспилотниками (БПЛА) MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk ВВС США в районе Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"28 августа над юго-западной частью акватории Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет в направлении государственной границы Российской Федерации беспилотных летательных аппаратов ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова", - сообщили там, добавив, что два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО поднимали для пресечения возможного нарушения границы РФ и противодействия ведению разведки иностранными БПЛА.

В ведомстве добавили, что в результате разведывательные американские беспилотники изменили направление полета и покинули районы разведки. 

Теги:
СШАРоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
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