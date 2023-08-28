ВКС РФ ударили по пунктам управления, причастным к атакам на гражданские объекты Сирии

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить подчеркнул, что российская сторона призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России в понедельник нанесли удары по пунктам управления запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"28 августа ударами ВКС России по объектам террористической организации "Джебхат ан-Нусра" поражены опорный пункт незаконных вооруженных формирований (НВФ) и два пункта управления НВФ, причастных к организации и проведению атак на позиции сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры", - заявил он.

Замруководителя центра подчеркнул, что российская сторона призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.

Также Кулить информировал о том, что самолеты международной коалиции, возглавляемой США, за сутки 18 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии. Также в течение суток было зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.