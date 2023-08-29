В России разработали FPV-систему для перехвата и уничтожения украинских беспилотников

Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что реализуемый комплекс не является заменой какого-либо из имеющихся инструментов противовоздушной обороны

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создали комплекс FPV-перехватчика (first-person view, "вид от первого лица") для уничтожения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и низколетящей пилотируемой техники. Об этом ТАСС заявил генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

"Компания ЦКБР разработала комплекс FPV-перехватчика с дальностью действия в семь километров и высотой до двух километров. При этом важно отметить, что комплекс может уничтожать и цели, летящие практически у самой земли. Перехватчик уже прошел серию испытаний на подмосковном полигоне, где неоднократно произвел боевые стрельбы. Боеприпас имеет ограниченный радиус поражения и не причинит ущерба на земле. В воздушном бою он также весьма эффективен и позволяет уничтожать не только беспилотную технику ВСУ, но и низколетящую пилотируемую технику, что расширяет круг задач применения данной системы", - сказал Кузякин.

По словам специалиста, реализуемый комплекс не является заменой какого-либо из имеющихся инструментов противовоздушной обороны. "Комплекс выступает в роли дополнения к существующим инструментам. Он работает в самом близком по меркам ПВО радиусе, в непосредственной близости от охраняемого объекта, являясь по сути инструментом ближнего боя", - подчеркнул Кузякин.

Глава ЦКБР уточнил, что в дальнейшем комплекс будет автоматизирован. "Система будет способна осуществлять перехват в автоматическом режиме. Однако ЦКБР в любом случае оставит ручной режим. В центре уже включили элементы маневренного воздушного боя в программу обучения наших курсантов", - сообщил он.

Перехват в ручном режиме

Кузякин указал на возможность ситуаций, когда автоматизированные системы ПВО не могут полностью уничтожить рой дронов, выпущенных ВСУ по гражданской инфраструктуре. "Возможна ситуация, когда их необходимо уничтожить в непосредственной близости от объектов, не нанеся ущерб самим охраняемым объектам. Поэтому очень сложно применять современные средства ПВО над городом или жилыми районами. Также важно понимать, что какой бы эффективной автоматическая система не была, всегда будут прорвавшиеся объекты, которые придется уничтожать в "ручном режиме", - сказал глава ЦКБР.

Специалист напомнил о том, что именно поэтому даже на истребителях пятого поколения до сих пор устанавливаются авиационные пушки. "Потому что всегда возможна ситуация, когда придется уничтожать воздушную цель в "ручном режиме", - заключил Кузякин.