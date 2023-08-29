29 августа, 04:48
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении эшелона ВСУ с боеприпасами на донецком направлении

© Минобороны РФ

В ведомстве уточнили, что удалось ликвидировать до 10 единиц техники Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские войска ракетным ударом уничтожили воинский эшелон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с артиллерийскими боеприпасами на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения воинского эшелона ВСУ. "Разведывательным подразделением российских вооруженных сил было выявлено прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки, - говорится в сообщении. - Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар".

В Минобороны РФ добавили, что в результате поражения воинского эшелона ВСУ удалось уничтожить вагоны с артиллерийскими боеприпасами. Также ликвидированы около 30 украинских военнослужащих и до 10 единиц техники ВСУ . 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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