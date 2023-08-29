29 августа, 06:25
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении

Его поразили экипажи ударных вертолетов Ми-35М Центрального военного округа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) поразили опорный пункт украинских националистов на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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"Получив координаты цели, экипажи вертолетов вылетели с аэродрома базирования и вышли на боевой курс. Взаимодействуя с передовым авиационным наводчиком, вертолетчики выполнили заход на цель и, применив неуправляемые авиационные ракеты, нанесли удары по опорному пункту украинских националистов. Для исключения обнаружения средствами ПВО противника пуски ракет выполнялись на малой высоте при скорости около 300 км/ч", - сообщили в российском военном ведомстве.

После уничтожения всех наземных целей летчики вернулись на аэродром базирования.

В Минобороны РФ добавили, что командование ЦВО отмечает высокую эффективность работы экипажей Ми-35М, успешно выполняющих боевые задачи. 

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