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Военная операция на Украине

Силы РФ за сутки уничтожили в Херсонской области установку РСЗО "Град" и ангар

Представитель экстренных служб региона сообщил, что в островной зоне уничтожена позиция ВСУ, 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему

ГЕНИЧЕСК, 29 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" и ангар с вооружением и военной техникой (ВВТ) ВСУ. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены ангар с ВВТ одного из подразделений ВСУ, потери: 8 военнослужащих ВСУ уничтожены, 11 получили ранения различной степени тяжести, 13 единиц автомобильной техники выведены из строя, РСЗО "Град" с экипажем в количестве 3 человек и боекомплектом", - сказал он.

В островной зоне была уничтожена позиция ВСУ и 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, на каховском направлении - место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, четыре единицы автомобильной техники выведены из строя. 

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