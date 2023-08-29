Наемников из Польши взяли в плен в районе Соледара

В добровольческой бригаде "Волки" сообщили, что противник пытался взять штурмом позиции в течение трех дней

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бойцы добровольческой бригады "Волки" в ходе тяжелых боев в районе Соледара в ДНР взяли в плен нескольких польских наемников и военнослужащих украинской армии. Об этом рассказали ТАСС в добровольческой бригаде.

"Недавно был сильный накат (попытка наступления - прим. ТАСС) противника на северном фланге в районе Соледара. Атаки противника были отбиты, взяты в плен несколько бойцов ВСУ и польских наемников", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что противник пытался взять штурмом позиции бригады в течение трех дней, при этом вел массированный обстрел из ствольной артиллерии, минометов, использовались и кассетные боеприпасы.