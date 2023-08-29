29 августа, 10:44,
обновлено 29 августа, 10:51
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

Потери составили до 50 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля, отметили в ведомстве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российская группировка "Запад" отразила на купянском направлении шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

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"На купянском направлении подразделениями группировки войск "Западная", огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение прошедших суток отражены шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - заявили в ведомстве.

Там добавили, что потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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