Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Вербового в Запорожской области

По данным ведомства, противник на этом направлении потерял до 90 военных

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России отразили две атаки украинских подразделений в районе Вербового в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что за сутки на этом направлении было уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 артиллерийские системы М777 и 2 гаубицы М119 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании.