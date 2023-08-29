29 августа, 10:44,
обновлено 29 августа, 10:54
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Вербового в Запорожской области

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, противник на этом направлении потерял до 90 военных

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России отразили две атаки украинских подразделений в районе Вербового в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что за сутки на этом направлении было уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 артиллерийские системы М777 и 2 гаубицы М119 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация