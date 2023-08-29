Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ у Невельского в ДНР

Российские военные на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отметили в ведомстве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские военные на донецком направлении отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Невельского и улучшили положение по переднему краю, потери противника составили более 340 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Невельское Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю. <...> Потери противника на данном направлении составили более 340 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 6 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также 2 гаубицы: Д-20 и "Мста-Б", - сказали в военном ведомстве.